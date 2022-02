L'OL confirme les rumeurs de départ pour Xherdan Shaqiri !

Mercato hivernal clôturé, l'Olympique Lyonnais devrait pourtant encore connaître du mouvement dans les prochaines heures. En effet, comme révélé par L'Équipe ce vendredi soir, Xherdan Shaqiri (30 ans) serait plus que jamais sur le départ. Mécontent de sa situation à l'OL, l'international suisse aimerait relever un nouveau défi avec plus de temps de jeu dans l'optique d'être prêt pour la Coupe du monde 2022 qui arrive en novembre prochain.

Via un communiqué officiel, le club rhodanien a d'ailleurs décidé de réagir aux rumeurs de départ de son numéro 29 en confirmant avoir autorisé le Suisse à discuter avec un club de MLS: «la direction de l’Olympique Lyonnais et Peter Bosz informent avoir accédé à la demande de Xherdan Shaqiri de pouvoir entamer des discussions avec un club de la MLS dans le cadre d’un futur transfert. De ce fait, le milieu de terrain international Suisse n’a pas participé à la séance d’entraînement du jour et ne fait pas partie du groupe qui se rendra à Monaco demain soir dans le cadre de la 23e journée de Ligue 1», peut-on notamment lire. Selon certaines sources, le club de MLS pourrait ainsi être le Chicago Fire.