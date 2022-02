OL : Xherdan Shaqiri plus que jamais sur le départ

La suite après cette publicité

Après un Euro 2020 correct avec la Suisse, Xherdan Shaqiri avait décidé de quitter Liverpool pour gagner du temps de jeu ailleurs. Pour cette raison, il avait accepté la proposition de l'OL, qui avait déboursé 6 millions d'euros plus des bonus pour s'attacher les services de l'attaquant de 30 ans. Depuis son arrivée en France, l'international suisse n'a jamais su s'imposer dans le onze de Peter Bosz et a enchaîné les prestations moyennes, aussi bien en Ligue 1 qu'en Coupe d'Europe.

Auteur de 2 buts et 3 passes décisives en 17 matches cette saison, l'ancien joueur du Bayern Munich ou de l'Inter Milan a déçu. Et même s'il sort d'un match correct face à l'OM (2-1) ce mardi avec notamment le but de l'égalisation et que le mercato a fermé ses portes, Xherdan Shaqiri serait plus que jamais sur le départ selon les informations de L'Équipe.

Direction la Suisse ou la MLS

Le quotidien français explique que Shaqiri ne serait pas satisfait de sa situation à Lyon. Dans l'optique d'être prêt pour la Coupe du monde 2022 qui arrive en novembre prochain, l'attaquant souhaite avoir une situation stable avec du temps de jeu et aurait prévenu son entourage de son intention de quitter l'OL. Malgré sa première partie de saison décevante, il dispose toujours d'une belle cote en Suisse, son pays d'origine. Des discussions avec le FC Sion ont débuté la semaine dernière. « Shaqiri, en manque de temps de jeu à Lyon, voulait qu'on se voie. En prévision de la Coupe du monde, il cherchait un club où il aurait plus de temps de jeu », a expliqué Christian Constantin, le président de Sion dans des propos rapportés par L'Équipe.

Mais Sion n'est pas la seule piste pour Xherdan Shaqiri. La MLS est aussi une piste chaude puisque selon l'entourage du joueur, des contacts seraient très avancés avec un club américain et son départ serait presque inévitable. Son départ serait pour le moins surprenant surtout après la clôture du mercato qui empêcherait l'OL de le remplacer. Sa présence dans le groupe face à Monaco (samedi, 21 heures) est remise en cause.

Pour cette rencontre, avec Zebet nous vous offrons 10€ de freebets avec le code promo FM10 et 150€ de paris offerts pour toute première inscription. Créez votre compte Zebet dès aujourd'hui pour profiter de cette offre exclusive Foot Mercato.