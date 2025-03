Real Madrid : le fils de Marcelo surclassé

Enzo Alves, fils de Marcelo, s’apprête à franchir une nouvelle étape décisive dans sa jeune carrière. Relevo indique que l’attaquant va faire ses débuts avec le Juvenil A du Real Madrid ce dimanche face à l’Atlético de Madrid, une catégorie bien au-dessus de son âge, lui qui n’a que 15 ans. Impressionné par sa progression fulgurante, Álvaro Arbeloa l’a déjà intégré aux entraînements de l’équipe et compte lui offrir du temps de jeu dans ce derby.

Malgré une blessure au dos qui l’a éloigné des terrains pendant plusieurs mois, Enzo Alves a réalisé un retour tonitruant avec le Cadete B, inscrivant 24 buts en 18 matchs avant de s’illustrer avec le Juvenil B. Sa puissance physique, son sens du but et ses qualités techniques en font l’un des jeunes les plus prometteurs de La Fábrica. Quoi qu’il en soit, ce premier test face à l’Atlético de Madrid pourrait marquer un tournant décisif dans son développement.