Ligue des Champions : la désillusion de Pep Guardiola après l'élimination contre l'OL

Un rendez-vous capital. Samedi soir, Manchester City jouait bien plus qu'un quart de finale de Ligue des Champions. En effet, les Skyblues étaient attendus au tournant après la perte du titre en Premier League, qui a été remporté par Liverpool. Les Citizens, qui ont remporté la League Cup en mars dernier, comptaient donc sur la Ligue des Champions pour se refaire. Après avoir éliminé le Real Madrid la semaine dernière, les Anglais donc voulaient récidiver samedi face à l'Olympique Lyonnais. Un adversaire contre lequel Man City n'avait pas réussi à gagner lors de leur double confrontation en phase de poules lors de la saison 2018-19 (défaite 2-1 à l'Etihad Stadium le 19 septembre, 2-2 au Groupama Stadium le 27 novembre). Pour cette raison, mais aussi parce qu'à ce stade de la compétition sur un match à élimination directe tout est possible, Pep Guardiola craignait cette formation lyonnaise comme il l'avait expliqué en conférence de presse avant la rencontre.

«C'est une grande équipe, avec de bons joueurs. A nous de nous concentrer sur nous. Il faut lutter jusqu'à la dernière minute pour essayer de remporter la victoire. (…) L'OL a déjà joué contre le PSG et la Juventus, on a vu ces matches. On connaît très bien cette équipe, très bien organisée, très rapide. Il y a de grands attaquants et des latéraux très forts. C'est une grande équipe. L'OL est en quarts de finale et il faut s'attendre à jouer contre une bonne équipe. On ne peut pas s'attendre à jouer des matches faciles à ce niveau du tournoi...» Méfiant vis à vis de l'OL, Pep Guardiola choisissait de tout changer et de chambouler son onze de départ, en alignant une équipe qui n'avait pas joué ensemble de la saison et s'adaptant à l'OL. Il laissait son traditionnel 4-3-3 pour miser sur un 3-4-3, rapidement transformé en 3-5-2 avec De Bruyne présent dans l'entrejeu.

Un pari tactique qui ne payait pas du tout puisque Manchester City n'évoluait pas à son meilleur niveau. Les Skyblues étaient même menés 1 à 0 une bonne partie de la rencontre suite à l'ouverture du score de Maxwel Cornet (24e). Finalement, le coach espagnol lançait Mahrez à la 57e. L'Algérien faisait du bien aux siens et servait Sterling qui trouvait De Bryune pour égaliser (1-1, 69e). Les Anglais, qui manquaient une occasion en or avec Sterling (78e), craquaient finalement de façon incroyable. Moussa Dembélé, par deux fois, trouvait le chemin des filets (3-1). Une terrible défaite pour Pep Guardiola qui a raté son match et qui n'a donc jamais atteint les 1/2 finales depuis son arrivée à Manchester City. Forcément, la réaction de l'entraîneur de Man City était très attendue. Et en conférence de presse d'après-match, le technicien espagnol a répondu aux journalistes, avec une mine déconfite...

«La partie tactique, ce n'est pas la chose la plus importante en Champions League»

«On a eu du mal pendant les 15/20 premières minutes pour trouver des espaces, attaquer. Les 15 dernières de cette première période, on a commencé à très bien jouer, l'adversaire était très costaud sur le plan défensif, à l'image de toutes les équipes françaises. On a été bons pendant la deuxième période mais ça n'a pas été suffisant, c'est ainsi. Peut-être qu'un jour, on arrivera à passer en demi-finale, on essayera de le faire dans le futur, a expliqué Pep Guardiola avant de poursuivre sur le raté de Raheem Sterling en seconde période. Je ne l'ai toujours pas eu, on va parler avec les joueurs à l'hôtel. Dans les vestiaires, tout le monde était très triste, donc on va en parler à l'hôtel mais ça fait partie du jeu. On connaît bien cette compétition, on peut faire de belles actions mais il fallait concrétiser cette action-là. On a fait de grosses erreurs sur le deuxième but. Je pense qu'on a mieux fait que l'adversaire dans tous les domaines mais ça n'a pas été suffisant.»

Relancé ensuite sur bataille tactique perdue face à l'entraîneur lyonnais, Rudi Garcia, l'ancien technicien du Bayern Munich a eu une réponse pour le moins étonnante : «je pense que oui, on était vraiment à l'aise lors des 15 dernières minutes de la première période. La partie tactique, ce n'est pas la chose la plus importante en Champions League. Les attaquants de Lyon sont très rapides, surtout sur les côtés. Nos défenseurs centraux ne sont pas aussi rapidse donc je ne voulais pas les laisser tout seuls. On a eu du mal dans les 30 derniers mètres mais... Une ou deux erreurs dans cette compétition, c'est compliqué.» Une élimination en quart de finale de Ligue des Champions, un défi tactique perdu. La soirée de Manchester City et Pep Guardiola a tout simplement tourné au cauchemar.