BL : le RB Leipzig chute encore, Wolfsbourg s'offre le Bayer et se replace

La 18e journée de Bundesliga avait débuté hier de bien belle manière avec la victoire du Borussia Mönchengladbach contre le Borussia Dortmund (4-2). Autre candidat au haut du tableau, le RB Leipzig se déplaçait sur le terrain de Mayence. Les joueurs de Julian Nagelsmann ont bien commencé, avant de sombrer. Tyler Adams a ouvert le score (15e), avant que Moussa Niakhaté égalise (24e). Marcel Halstenberg a redonné l'avantage à Leipzig (30e), mais Moussa Niakhaté a encore répondu (35e). Finalement, Leandro Barreiro Martins a marqué le but victorieux pour Mayence au retour des vestiaires (50e). Avec cette victoire 3-2, Mayence est 17e mais revient à cinq points du barragiste Cologne et à sept longueurs de l'Arminia Bielefeld premier non-relégable. Le RB Leipzig reste dauphin à quatre points du leader, le Bayern Munich.

Autre choc, le match entre le Bayer Leverkusen et Wolfsbourg s'est soldé par une belle victoire des joueurs d'Oliver Glasner. Le jeune Bote Baku a inscrit le seul but du match avant la pause (35e) et permet un succès 1-0 des Loups. Wolfsbourg grimpe à la quatrième place et revient à hauteur de son adversaire du jour (3e). Dans les autres matches, l'Eintracht Francfort a atomisé l'Arminia Bielefeld (5-1) avec un doublé d'André Silva et une réalisation de Luka Jovic. Les Adler d'Adolf Hütter sont désormais sixièmes de Bundesliga, juste devant le Borussia Dortmund. Fribourg s'est offert le VfB Stuttgart (2-1) tandis qu'Augsbourg est venu à bout de l'Union Berlin (2-1).

Les matches de l'après-midi :

Arminia Bielefeld 1-5 Eintracht Francfort : Cordova (36e) pour Bielefeld; Silva (25e et 33e), Kostic (27e), Nilsson (51e CSC) et Jovic (75e) pour Francfort

Augsbourg 2-1 Union Berlin : Niederlechner (17e et 47e) pour Augsbourg; Ingvartsen (25e) pour l'Union Berlin

Bayer Leverkusen 0-1 VfL Wolfsbourg : Baku (35e) pour Wolfsbourg

Fribourg 2-1 VfB Stuttgart : Demirovic (14e) et Woo-Yeong (37e) pour Fribourg; Wamangituka (7e) pour Stuttgart

Mayence 3-2 RB Leipzig : Niakhaté (24e et 35e) et Barreiro (50e) pour Mayence; Adams (15e) et Halstenberg (30e) pour Leipzig

Le classement de la Bundesliga