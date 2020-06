Les compos probables de Real Madrid-Majorque

La suite après cette publicité

Le mano-à-mano entre le FC Barcelone et le Real Madrid continue. Après la victoire des Blaugranas hier contre l'Athletic (1-0), c'est au tour des Merengues de répondre face au promu Majorque. Les hommes de Zinedine Zidane sont sur une très bonne dynamique puisque depuis la reprise du championnat espagnol, ils ont gagné leurs trois rencontres et plutôt de manière convaincante. Il faudra donc confirmer ce soir contre Majorque, actuellement 18e et premier relégable et qui se bat depuis le début de saison pour se maintenir en Liga. La pression sera sur les deux équipes, car la formation des Baléares possède déjà trois points de retard sur le premier non relégable, Eibar. Il faut donc prendre des points.

Et pour cela, le coach mallorcain, Vicente Moreno, devrait aligner un 4-2-3-1 face au Real, comme le rapporte le journal AS. On surveillera dans cette équipe notamment le jeune milieu offensif japonais, Takefusa Kubo, prêté par le Real Madrid justement. Et qui voudra montrer à son club qu'il a déjà tout d'un grand. Côté madrilène, ZZ devrait rester dans une formule en 4-3-3 avec, petite surprise selon le journal espagnol, une possible titularisation de Gareth Bale. Sinon, c'est du classique sauf en défense centrale où Sergio Ramos, blessé, devrait être remplacé par Eder Militao aux côtés de Raphaël Varane bien sûr.