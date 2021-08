L'arrivée de Lionel Messi au PSG contrarie Cristiano Ronaldo

La suite après cette publicité

Ce n'est plus qu'une question d'heures. Après deux décennies à Barcelone, Lionel Messi va devenir la nouvelle star du Paris Saint-Germain. L'Argentin devrait signer un contrat de deux ans avec une année supplémentaire en option. Une signature qui, logiquement, bouleverse le foot européen, et qui a des conséquences qui dépassent le simple cadre parisien ou barcelonais.

Comme l'indique AS, s'il y en a un qui est touché par ce gros coup francilien, c'est Cristiano Ronaldo. Et pour cause, l'arrivée de Lionel Messi lui ferme les portes du Paris Saint-Germain, qui était l'un des rares clubs en mesure de l'accueillir. Et surtout, l'un des rares clubs intéressés.

Pas d'autre option pour lui

Selon la publication espagnole, Cristiano Ronaldo était le candidat numéro 1 pour remplacer Kylian Mbappé à Paris ou même simplement frapper un coup galactique, dans la mesure où les dirigeants parisiens ne pensaient même pas à Messi, qui était voué à prolonger. Mais tout a changé suite à ce communiqué du FC Barcelone. Une chose semble sûre pour le journal ibérique : la star lusitanienne souhaite toujours quitter Turin.

Le même média expliquait d'ailleurs que CR7 attend un signe du Real Madrid et de Carlo Ancelotti pour un retour inattendu, qui ne semble cependant pas vraiment d'actualité. Le natif de l'île de Madère a ainsi vu la seule porte plus ou moins ouverte se fermer devant lui. Sauf retournement de situation inespéré, il devrait donc rester du côté de la Vieille Dame...