Cristiano Ronaldo espère un signe du Real Madrid et de Carlo Ancelotti

La suite après cette publicité

Retour vers le futur ? À un an de la fin de son contrat avec la Juventus, Cristiano Ronaldo (36 ans) se poserait des questions sur son avenir. Et selon les informations de As, le Portugais compte toquer à la porte du Real Madrid pour proposer ses services. Il y a quelques mois déjà, une pareille rumeur avait circulé, avant d'être démentie en bloc par Florentino Pérez sur le plateau de l'émission espagnole Chiringuito de Jugones.

«Cristiano ne reviendra pas au Real Madrid. Il est sous contrat avec la Juventus. Cela n’a plus de sens. Je l’aime beaucoup, il nous a beaucoup donné, mais cela n’a pas de sens qu’il revienne», expliquait le patron merengue fin avril. Oui mais voilà, depuis, l'eau a coulé sous les ponts et, surtout, Carlo Ancelotti a fait son retour sur le banc madrilène. As croit savoir que la star portugaise mise sur sa bonne relation avec l'Italien pour ouvrir la porte à un retour au Santiago Bernabeu cet été.

Admiration mutuelle mais...

Lors de sa présentation officielle, le technicien italien avait évoqué CR7. «J’aime beaucoup Cristiano. Mais je n’aime pas parler de joueurs d’autres clubs. Il a un contrat avec la Juventus (jusqu'en 2022, NDLR), ça ne me paraît pas correct de parler de Cristiano alors qu’il est sous contrat. Je peux parler de lui, du bonheur de le voir continuer à marquer beaucoup de buts, rien d'autre», lançait le Transalpin en juin. Malgré l'admiration commune entre les deux hommes, il y a peu de chances que les retrouvailles se fassent effectivement.

Comme le rappelle le quotidien espagnol, le Real a été clair dans ses intentions : ce sera Kylian Mbappé (22 ans, Paris SG) ou rien cet été. Alors, s'il souhaite vraiment quitter la Juventus, le quintuple Ballon d'Or devra espérer voir le champion du monde 2018 rejoindre Madrid pour lui ouvrir, comme l'avancent As et le Corriere dello Sport ces derniers temps, les portes du PSG, avec qui Jorge Mendes, son représentant, garde le contact. Le marché est très loin d'être terminé !