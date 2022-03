PSG : ce que coûte Neymar par match joué

La suite après cette publicité

Cela ne vous a pas échappé, Neymar est dans un moment très compliqué. Très critiqué par les supporters parisiens, qui n'ont pas hésité à manifester leur aversion pour le Brésilien au Parc des Princes dimanche dernier, le Brésilien est dans une situation difficile.

Et le média espagnol El Confidencial vient de dévoiler un chiffre qui fait mal au PSG : en prenant en compte son salaire et le prix de son transfert, Neymar coûte pour l'instant 2,7 millions d'euros par match au club de la capitale. Et encore, le journal n'a pas pris en compte les juteuses primes et bonus dont bénéficie l'ancien du Barça. Alors, rentable ou pas le Ney ?