BL : le BvB et le RBL avancent, Augsbourg humilie Darmstadt

Après le match nul du Bayern hier à Fribourg, la 24e journée de Bundesliga se poursuit ce samedi avec un multiplex de 5 rencontres. Dans le haut du classement, le Borussia Dortmund et le RB Leipzig en ont profité pour revenir à portée de fusil de Stuttgart (respectivement 3 et 4 points), qui joue plus tard à Wolfsburg.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 4 Dortmund 44 24 18 12 8 4 48 30 14 Union Berlin 25 24 -16 7 4 13 23 39

Le BvB l’a emporté sur la pelouse de l’Union 2-0 grâce à Adeyemi et Maatsen, tandis que le RBL s’est amusé à Bochum (4-1). L’Eintracht n’est pas si loin avec cette victoire à Heidenheim 2-1. Enfin, Augsbourg s’offre le carton de la journée, un très large succès 6-0 à Darmstadt.

Les résultats des matchs de 15h30 :

Darmstadt 0 - 6 Augsbourg : Tietz (1e, 84e), Jensen (12e), Demirovic (20e, 29e), Vargas (25e)

Mayence 1 - 1 Borussia Mönchengladbach : Burkardt (12e) ; Ngoumou (55e)

Union Berlin 0 - 2 Borussia Dortmund : Adeyemi (41e), Maatsen (90e)

Bochum 1 - 4 RB Leipzig : Wittek (7e) ; Olmo (30e), Openda (68e), Ordets (csc 71e), Poulsen (72e)

Heidenheim 1 - 2 Eintracht Francfort : Pieringer (59e) ; Gimber (csc 38e), Nkounkou (49e)