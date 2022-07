PSG : ça négocie toujours avec l'AS Roma pour Georginio Wijnaldum

La suite après cette publicité

Si le PSG galère à trouver une porte de sortie pour certains indésirables (Herrera, Draxler, Kehrer, Kurzawa, Icardi), d'autres semblent bien plus proche d'un départ. On pense principalement à Georginio Wijnaldum, qui a décidé de ne pas faire de vieux os à Paris. Le mariage n'a pas fonctionné entre le milieu de terrain néerlandais et le PSG et il ne s'éternisera pas.

Comme nous vous l'avions révélé, il a donné son accord pour rejoindre l'AS Roma. Reste désormais à s'entendre sur les modalités, avec le joueur comme entre les clubs. Ce matin, le Corriere dello Sport évoquait un prêt avec obligation d'achat aux alentours de 10 M€ si la Roma parvenait à se qualifier pour la Ligue des Champions à l'issue de la saison. Avec un accord quasiment scellé et la perspective de finaliser le deal lors du Trophée des Champions en Israël dimanche prochain.

Toujours pas d'accord mais de l'optimisme

Or, selon nos informations, si les choses avancent, elles sont encore loin d'être réglées. Aucun accord n'a été trouvé entre le PSG et l'AS Roma, qui souhaite de son côté un prêt sec sans option ni obligation d'achat. Pas vraiment l'envie des dirigeants parisiens, qui ne veulent pas voir revenir le milieu de terrain l'été prochain à un an de la fin de son contrat.

Les négociations se poursuivent entre les différents acteurs et la confiance reste de mise puisque toutes les parties vont dans le même sens, celui d'un départ du PSG. Wijnaldum ne devrait pas être présent pour la reprise de la saison de Ligue 1 si tout se passe bien. Mais les clubs italiens savent aussi parfois faire traîner les dossiers en longueur, le PSG est bien placé pour le savoir...