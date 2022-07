PSG : accord entre l'AS Roma et Georginio Wijnaldum

La suite après cette publicité

Et si le PSG parvenait enfin à réaliser un véritable dégraissage d'envergure ? C'est en tout cas l'une des missions prioritaires du duo Luis Campos-Antero Henrique, confronté à la présence de joueurs dont l'apport est jugé quasi nul dans le nouveau projet mis en place. On pense bien sûr à des éléments comme Ander Herrera, Mauro Icardi ou Layvin Kurzawa.

Depuis quelques jours, il semble que les choses bougent un peu, à l'image ce matin des dernières informations au sujet de Leandro Paredes, courtisé par la Juventus Turin. Mais le premier gros départ pourrait bien concerner Georginio Wijnaldum. Le joueur de 31 ans est disposé à quitter Paris pour s'assurer une place au Mondial avec la sélection néerlandaise. Il a bien compris qu'il n'entrait pas dans les plans de Christophe Galtier et ne fera pas tout pour rester, à l'inverse de certains de ses coéquipiers.

Toutes les parties sont confiantes

Dès lors, il est plus facile de lui trouver une porte de sortie. La piste AS Rome s'est ainsi rapidement concrétisée. Selon nos informations, le milieu de terrain a donné son accord pour rejoindre le club de la Louve. Cela se présentera sous la forme d'un prêt et les deux clubs négocient actuellement le pourcentage de prise en charge du salaire. Le PSG souhaite que la Roma paie 60 % des émoluments du Néerlandais quand le club italien espère ne pas dépasser les 40% (le salaire de Wijnaldum est estimé à 9 M€ par an).

Les négociations sont en cours mais tout est en bonne voie, puisque toutes les parties vont dans le même sens, avec la volonté de boucler le deal. Du côté de l'AS Roma, on espère aussi régler rapidement une vente pour accélérer le processus pour Wijnaldum. Le PSG est de son côté en passe de se séparer d'un premier « indésirable » et donner un signal encourageant quant au dégraissage espéré.