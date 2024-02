Dortmund : ça se bouscule pour Marco Reus !

Arrivé au Borussia Dortmund durant l’été 2012 en provenance du Borussia Monchengladbach, Marco Reus a tout connu avec le BvB. Deux coupes d’Allemagne (2016-17 et 2020-21), trois titres de meilleurs joueurs de Bundesliga (2012, 2014, 2019) un titre de champion du monde 2014 avec l’Allemagne, mais aussi de nombreuses blessures qui ont émaillé sa carrière et qui l’ont fait passer à côté de nombreux matches.

À 34 ans, l’attaquant international allemand (6 buts et 4 passes décisives en 28 matches toutes compétitions confondues cette saison) n’a pas prolongé son bail avec Dortmund et se retrouve libre de négocier avec le club de son choix. Et cela tombe bien puisque les courtisans sont nombreux. Selon nos informations, des clubs de MLS sont sur les rangs pour l’accueillir. Mais ce n’est pas tout puisque son ancien club de Monchengladbach est lui aussi tenté pour le faire revenir, 12 ans après.