Barça : Frenkie de Jong incertain pour le Clasico

C’est une incertitude qui pourrait tenir en haleine les supporters blaugranas. Sorti sur blessure à la 36e minute de jeu et remplacé par Gavi dans la foulée, le milieu de terrain néerlandais, titulaire indiscutable de Xavi Hernandez depuis le début de la saison, pourrait déjà rater les prochaines échéances de l’actuel leader de Liga, avant le derby de Madrid ce dimanche soir entre le Real et l’Atlético. Le club avait déjà communiqué sur la nature de la blessure, précisant qu’il s’agit d’une «lésion de la syndesmose tibio-péronière distale de la cheville droite.» Et selon la presse espagnole, ce pépin physique devrait éloigner le joueur de 26 ans durant plusieurs semaines.

Et à en croire le Mundo Deportivo, la question se pose déjà sur l’incertitude de le voir retrouver le groupe professionnel d’ici le 28 octobre, date du premier Clasico de la saison face au rival merengue. Le quotidien catalan ajoute que le staff médical n’exclut pas la possibilité de voir son international aux 52 sélections (2 buts) retrouver les terrains d’entraînement d’ici la fin du mois prochain, et ce grâce à un «traitement conservateur» prévu sous la direction du médecin Ricard Pruna, qui pourrait même envisager «une infiltration anesthésique», et ce même si le club ne souhaite pas prendre de risque. En attendant, le numéro 21 du Barça ratera plusieurs échéances en championnat (Majorque, Séville, Grenade, Bilbao) et en Ligue des champions (Porto et Shakhtar).