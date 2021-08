BL : Stuttgart écrase Greuther Fürth, Wolfsbourg assure le minimum, Leverkusen accroché

Après le match nul 1-1 entre le Bayern Munich et le Borussia Mönchengladbach hier soir, la Bundesliga se poursuivait ce samedi pour la suite de la première journée. Stuttgart a été l'équipe la plus impressionnante puisqu'elle a éparpillé façon puzzle le promu Greuther Fürth. Wataru Endo (30e) et Philipp Klement (36e) ont ouvert le score avant que Marc Oliver Kempf se fende d'un doublé (55e et 76e). Hamadi Al Ghaddioui (61e) a aussi participé à cette large victoire 5-1 puisque Jamie Leweling a réduit l'écart (90e+3). Candidat au top 4, le Bayer Leverkusen n'a pas pu s'imposer. Surprise par l'ouverture du score de Taiwo Awoniyi (7e), l'équipe coachée par Gerardo Seoane a réagi avec le but de Moussa Diaby (12e). Le score n'a pas bougé pour un match nul 1-1.

Pour la première en Bundesliga de Mark van Bommel sur son banc, Wolfsbourg a fait le service minimum contre Bochum. Rapidement, Robert Tesche (4e) a concédé un penalty avec une main et a été exclu. Wout Weghorst a loupé sa tentative (5e) mais il a marqué quelques minutes plus tard (22e). Avec cette victoire 1-0, les Loups assurent l'essentiel. Après une saison 2020/2021 compliquée, Hoffenheim a bien débuté ce nouvel exercice. Face à Augsbourg, Jacob Bruun Larsen (37e), Sargis Adamyan (79e), Georginio Rutter (88e) et Sebastian Rudy (90e +5) ont participé à une très belle victoire 4-0. Enfin, l'Arminia Bielefeld et Fribourg se sont quittés sur un match nul et vierge (0-0).

Les matches de l'après midi

Arminia Bielefeld 0-0 Fribourg

Augsbourg 0-4 Hoffenheim : Bruun Larsen (37e), Adamyan (79e), Rutter (88e) et Sebastian Rudy (90e +5) pour Hoffenheim

Stuttgart 5-1 Greuther Fürth : Endo (30e), Klement (36e), Kempf (55e et 76e) et Al Ghaddioui (61e) pour Stuttgart; Jamie Leweling (90e +3) pour Fürth

Union Berlin 1-1 Bayer Leverkusen : Awoniyi (7e) pour Berlin, Diaby (12e) pour le Bayer

Wolfsbourg 1-0 Bochum : Weghorst (22e) pour Wolfsbourg

