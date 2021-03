Suisse : la drôle de reconversion de Stephan Lichtsteiner

L’été dernier après son départ d’Augsbourg, Stephan Lichtsteiner avait décidé de mettre un terme à sa carrière. Depuis, le Suisse est loin du football, très loin même. L’ancien défenseur de la Juventus n’a pas fait comme tout le monde.

Au lieu de passer ses diplômes d’entraîneur et autre pour travailler dans le football, Stephan Lichtsteiner (37 ans) a décidé de s’orienter vers l’horlogerie dans son pays natal. « Il y a des parallèles entre le foot et l'horlogerie. Les mécanismes doivent être bons, et toutes les pièces doivent être à la bonne place. Ce n'est que comme ça que vous pouvez réussir. Je veux développer mes compétences dans un domaine totalement différent du foot. J'avais l'habitude de travailler avec mes pieds, maintenant je dois utiliser mes mains. Là encore, j'y vois un parallèle avec le foot, il y a beaucoup de concurrence, et à un niveau extrêmement élevé. » a-t-il expliqué à 20 minutes.