LdC : Pep Guardiola n’y croit pas face au Real Madrid

Les quarts de finale de Ligue des Champions s’annoncent déjà passionnants. Alors que le PSG affrontera le FC Barcelone dans une double confrontation qui s’annonce d’ores et déjà épique, le vrai choc à ce stade de la compétition mettra aux prises le Real Madrid et Manchester City. Entre les deux vainqueurs des deux dernières éditions de la compétition, le respect est présent. Mais alors qu’elles se sont affrontées lors des deux dernières éditions, Madrilènes et Mancuniens sont à égalité au nombre de victoires l’un face à l’autre. Forcément, la crainte a de quoi prendre place dans les deux camps.

Victorieux lors du dernier affrontement face à la Maison Blanche, les Skyblues ne sont pas pour autant sereins comme l’a laissé entrevoir Pep Guardiola ce lundi en conférence de presse d’avant-match : «la saison dernière, nous avons gagné et il y a deux ans, ils nous ont éliminés. Cela devient un classique. Je ne pense pas que ce qu’il s’est passé la saison dernière puisse se reproduire. Battre le Real Madrid deux fois de suite, c’est pratiquement impossible. Le match retour se déroule à domicile, un endroit où nous nous sentons forts et confiants. Il y a plusieurs matchs dans le même match. Ils sont très dangereux. Tout le monde sait à quel point ils sont forts dans les transitions. Vous ne pouvez pas contrôler le jeu seul, vous devez essayer de leur faire du mal. Nous parlons du Real Madrid, qui contrôle de nombreux aspects du jeu. Nous allons essayer d’imposer notre style.»

