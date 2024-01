CAN 2023, Sénégal : la drôle de question posée à Aliou Cissé sur son salaire

Le Sénégal a parfaitement débuté sa CAN en s’imposant tranquillement face à la Gambie (3-0) lors de la première journée. Les Lions veulent toujours défendre leur titre et Aliou Cissé n’a pas caché son ambition de rentrer une nouvelle fois avec la coupe. Pourtant, le sélectionneur sénégalais a connu une préparation assez agitée puisque la presse sénégalaise dévoilait qu’il n’était plus payé depuis 6 mois. Une information confirmée ensuite par d’autres médias et qui illustrait les gros soucis de gestion de la fédération.

La suite après cette publicité

Ce jeudi, en conférence de presse, un journaliste a souhaité revenir sur cette situation. Et il l’a fait à sa manière… «On a lu que vous étiez depuis 6 mois sans salaire, est-ce que le Sénégal a pu régler ce problème ou bien c’est un entraîneur qui a faim qui conduit actuellement l’équipe nationale dans cette CAN ?», a lancé le journaliste avant d’être coupé par l’attaché de presse de la CAF. Souriant, Aliou Cissé a tout de même tenu à répondre. «C’est un entraîneur qui a faim qui conduit actuellement le Sénégal». Voilà qui devrait donner un petit élément de réponse…