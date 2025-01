Le FC Barcelone est fou de rage contre Ronald Araujo

C’est le gros dossier du moment du côté de Barcelone, maintenant que l’affaire Olmo/Victor est réglée : la presse catalane évoque ainsi, avec de plus en plus d’insistance, un intérêt plus que prononcé de la Juventus pour Ronald Araujo. Et le défenseur uruguayen serait particulièrement tenté par le challenge turinois, alors que le Barça a fixé un prix situé entre 55 et 70 millions d’euros pour ses services ; un prix qui varie en fonction des sources.

En attendant de connaître le dénouement de ce dossier, on apprend dans la presse catalane que la direction du FC Barcelone l’a mauvaise contre son joueur, qui fait partie des capitaines de l’équipe et qui, même si la charnière Martinez-Cubarsi tourne bien, reste considéré comme un joueur important de l’équipe première. Le Barça, qui a déjà dit non à une offre de 35 millions d’euros du club piémontais selon Marca, est agacé par la situation.

Le Barça est énervé

D’abord, parce que le Barça comptait sur lui pour l’avenir, avec plusieurs propositions pour une prolongation réalisées ces derniers mois, alors que le bail qui lie les deux parties se termine en 2026. Puis, parce que ces rumeurs sortent alors que l’équipe joue un titre en ce moment même, à savoir la Supercoupe d’Espagne. Un timing désastreux qui vient, selon les dirigeants du moins, perturber la préparation de cette finale face au Real Madrid.

Le Barça estime qu’Araujo aurait dû faire en sorte que ces informations ne sortent pas, et surtout, il aurait aimé que Ronald Araujo dise directement au club qu’il souhaite partir, plutôt que de l’apprendre par surprise dans les médias. Autant dire que la belle histoire d’amour entre le défenseur de 25 ans et son club est en train de tourner au vinaigre…