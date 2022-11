France - Danemark : la réaction altruiste d'Antoine Griezmann

L'équipe de France a fait le travail. En s'imposant contre le Danemark (2-1) ce samedi, pour leur deuxième match dans cette Coupe du Monde 2022, les Bleus ont validé leur billet pour les huitièmes de finale. Si Kylian Mbappé a brillé avec un doublé, Antoine Griezmann, élu homme du match par notre rédaction, a surnagé dans le collectif de Didier Deschamps. « On savait qu'on aurait match compliqué, on avait perdu 2 fois en Nations League, on a fait un gros travail, on a très bien travaillé tous ensemble. Ceux qui sont rentrés ont bien fait, c'est une très belle victoire », a d'abord lancé le n°7 tricolore au micro de *TF1.

La suite après cette publicité

Et "Grizou" de poursuivre sur son record de 26 passes décisives en sélection, égalant un certain Zinedine Zidane. « Je suis très fier de ça, mais je reste avec le travail de l'équipe, que ce soit offensivement ou défensivement. On regarde souvent que les stats, mais tout le monde a fait un effort exceptionnel, tout le monde est content de gagner et de se qualifier. » Altruiste, donc, jusqu'au bout.