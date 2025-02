OM : Amar Dedić affiche de très grandes ambitions

En milieu de soirée, alors que l’OM travaillait pour verrouiller l’arrivée d’Ismaël Bennacer et les départs de Bamo Méïté et Ismaël Koné, le club phocéen a annoncé la signature d’Amar Dedic : «L’OM est heureux d’annoncer la signature d’Amar Dedić en provenance du FC RB Salzburg. International bosnien âgé de 22 ans, le défenseur s’est engagé avec le club olympien après le succès de sa visite médicale». L’arrière droit de 22 ans quitte donc le Red Bull Salzbourg et vient renforcer la défense marseillaise. Malgré son jeune âge, il affiche déjà plus de 250 matchs en professionnel. Né et formé en Autriche, les négociations ont été rapides avec les pensionnaires de la Red Bull Arena puisque l’officialisation a eu lieu 48 heures seulement après les premiers bruits de couloirs. Comme nous vous le révélions, Amar Dedić débarque sur la Canebière via un prêt avec une option d’achat. Il a également paraphé un contrat de 4 ans en cas d’activation de la clause. Cette saison, Dedic a joué 25 rencontres avec son club, dont 7 en Ligue des Champions, pour 6 passes décisives. Il avait d’ailleurs récemment été lié à plusieurs rumeurs de transfert, notamment du côté de Leipzig.

C’est Fabrizio Ravanelli qui était chargé de diriger cette conférence de presse. Et avec des mots très élogieux, le dirigeant italien a introduit la nouvelle recrue marseillaise : «C’est un jour très important pour nous, qui a une expérience importante, il est polyvalent, il peut jouer à gauche, à droite ou l’axe, ce qui est très important pour nous. J’ai eu la possibilité de le voir face à des grosses équipes, comme le Milan, il a été capable de fermer Leao, il a une capacité athlétique très importante, même au niveau technique, c’est très fort, c’est une recrue importante pour nous», a-t-il affirmé. Capitaine du club autrichien et international bosnien (16 sélections, 1 but), Dedić possède déjà une solide expérience à seulement 22 ans. Grâce à sa polyvalence, caractérisée par son aptitude à évoluer aussi bien piston droit que latéral dans une défense à 4 ou même défenseur central, le natif de Zell am See cochait plusieurs cases pour répondre aux attentes de l’OM, à la recherche d’un couteau-suisse pour son arrière-garde.

Dedić ne plaisante pas !

Amar Dedić pose ses valises en France en sachant qu’il devra faire ses preuves dans un club qui veut revenir en Ligue des Champions après une saison entière passée loin des projecteurs continentaux : «Je suis vraiment heureux d’être ici. L’OM est un club spécial, avec ses ambitions et ses objectifs de Ligue des champions, avec l’un des meilleurs coachs au monde et des supporters spéciaux. Je voulais jouer ici, face à eux. Marseille est l’une des meilleures équipes d’Europe. Mon style est assez offensif, dans les couloirs, même si la défense est aussi importante. Je pourrai amener beaucoup d’émotions sur le terrain. Je joue avec le cœur et je lutte pour le maillot. Dans le foot, il y a toujours un peu de pression, c’est la réalité du haut niveau. Mais je pense que c’est de la pression positive. Je suis heureux, j’ai hâte de jouer, je suis bouillant. Par le passé, j’ai joué à beaucoup de postes. Là où on a besoin de moi, que ce soit dans l’axe ou sur les côtés. Mais ce que je préfère, c’est sur les côtés, à droite ou à gauche, peu importe, j’aime bien les deux. Le coach décidera».

Il en a profité pour glisser un mot à la direction marseillaise qui a parfaitement mené les négociations avec son entourage. La pression liée à l’OM, la ville de Marseille et le Vélodrome ne l’effraie pas : «Tout d’abord, je voulais remercier Benatia. Je savais que c’était l’OM. Je suis reconnaissant envers Monsieur Benatia pour la confiance. Je remercie aussi le président. Benatia a parlé de moi avec Pjanic. Je suis heureux d’avoir pu signer ici. On n’a pas besoin d’étudier quoique ce soit. Je savais ce que c’était l’OM. Tout le monde connaît son histoire, les supporters, le club. C’est vraiment quelque chose de particulier. La ville aussi est spéciale, elle vibre pour le football. J’ai parlé avec le coach au téléphone. Il m’a expliqué la façon dont il comptait m’utiliser sur le terrain. J’en saurai plus dans les prochains jours, après mes premiers entraînements avec l’équipe», a expliqué Dedić. Son profil polyvalent sera assurément accueilli comme du pain béni dans le système de De Zerbi.

Après n’avoir joué qu’en Autriche, Dedić sait que la Ligue 1 est un step au-dessus. Il faudra du temps pour s’adapter mais la motivation est présente, au même titre que l’excitation d’écrire une belle histoire à Marseille : «Pour moi, c’est une bonne étape ici pour ma carrière. C’est un grand palier sur la bonne voie. Il y a une énergie particulière. Le club a des objectifs importants. Tout le monde le dit. Tout le monde a la bonne vision, de remporter des matchs avec des objectifs importants. Aller en Ligue des champions, être en haut du classement. C’est ce qui m’a convaincu de venir. Le coach De Zerbi est l’un des meilleurs en Europe. Pour moi, c’était important qu’il soit ici. Je connais son style de jeu et ça me correspond». Peuple marseillais, vous êtes prévenus.