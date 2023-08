Mercato : le dossier Randal Kolo Muani au PSG est en danger

La suite après cette publicité

C’était la priorité offensive du club de la capitale cet été. Tout au long de l’été, il a été question de bien des joueurs pour renforcer l’attaque francilienne, de Harry Kane à Victor Osimhen, en passant par Rasmus Højlund. Entre-temps, Gonçalo Ramos est arrivé, mais s’il y a bien un joueur que les Parisiens avaient dans le viseur et n’ont pas lâché, c’est Randal Kolo Muani.

Seulement, Francfort n’a fait aucun cadeau au PSG pour son attaquant, auteur de 15 buts en 32 rencontres de Bundesliga la saison dernière. Le profil du joueur plaisait beaucoup aux Parisiens, et il s’inscrivait en plus pleinement dans ce projet visant à franciser l’effectif de Luis Enrique. Mais selon nos informations, Randal Kolo Muani ne sera pas joueur du PSG. Pas cet été du moins. Sauf si l’Eintracht Francfort revoit ses prétentions à la baisse.

Le PSG a dit non

Et pour cause, les positions des deux clubs se sont éloignées ces dernières heures. L’Eintracht reste assez gourmand, et réclame notamment 90 millions d’euros + 10 millions supplémentaires sous forme de bonus aux Parisiens. Et ce, alors que les Allemands avaient un temps assuré qu’ils allaient accepter de le vendre pour une somme inférieure. Un pactole considéré comme bien trop élevé par les décideurs parisiens, pas disposés à claquer un tel montant pour l’international tricolore, qui devrait a priori enchaîner sur une deuxième saison à Francfort.

Face à cette posture ferme de l’écurie germanique, le PSG a donc refusé de surenchérir et ne tentera plus de recruter l’ancien du FC Nantes cet été, à moins que l’Eintracht Francfort ne revoit son prix. La direction parisienne pourrait donc se tourner vers d’autres pistes pour renforcer son secteur offensif, alors que pour l’instant, l’option Bradley Barcola (OL), avec qui le PSG a déjà un accord.