PSG : la nouvelle sortie remarquée de Luis Enrique sur le mercato hivernal

Alors que le mercato hivernal ouvrira prochainement ses portes et que la rumeur Victor Osimhen refait surface dans la capitale française, Luis Enrique - présent en conférence de presse avant le choc des 32es de finale de la Coupe de France face au RC Lens - a tenu à mettre les choses au clair. Pas fermé à l’idée d’avoir des renforts, le coach parisien a cependant assuré qu’il était très satisfait de son effectif actuel.

«Quel cadeau j’espère pour Noël ? Je suis très content de l’effectif. Le mieux à chaque mercato c’est d’être attentif, c’est difficile d’améliorer notre effectif, on veut développer nos jeunes talents. Concernant le mercato, on a une très bonne équipe. Je ne pense pas que la trêve va casser la dynamique. L’année passée on a fait plus de 10 transferts. Il n’y a aucune urgence, aucun besoin en ce moment, mais s’il y a une opportunité de pouvoir améliorer l’effectif, très bien. Mais on a une très grande équipe». Voilà qui est dit !