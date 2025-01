OL : les méthodes de John Textor font jaser en interne

L’Olympique Lyonnais ne passe pas un bon début d’année. Avant une semaine qui s’annonce décisive pour l’avenir de Pierre Sage contre Fenerbahçe, en Ligue Europa, puis à Nantes, en Ligue 1, le club rhodanien traverse une période compliquée en termes de résultats qui pourraient coûter la tête de son entraîneur. Comme nous l’avions révélé lundi, l’Olympique Lyonnais pense déjà à Paulo Fonseca pour prendre la suite et a déjà noué des premiers contacts avec l’ex-manager de l’AC Milan et du LOSC.

Après des résultats en Ligue 1 peu convaincants et une humiliation contre Bourgoin-Jallieu (N3), en Coupe de France, la question de l’avenir de Pierre Sage se posait logiquement. Mais les méthodes de John Textor n’aideraient pas et provoqueraient quelques tensions en interne. Comme l’informe L’Équipe, il n’a seulement suffi que quelques mauvais résultats pour que John Textor prenne la décision de songer à le remplacer et donc de contacter un remplaçant.

Des méthodes encore inédites

«Il continue d’être la bonne personne actuellement. Jusqu’à présent, tout va bien. Pierre Sage restera aussi longtemps qu’il gagnera», avait d’ailleurs confirmé John Textor, lors de sa sortie remarquée sur RMC. Pourtant, Pierre Sage a toujours le soutien de son vestiaire, mais les agissements du propriétaire américain ont parfois du mal à être gérés par la direction lyonnaise, mais aussi par celle d’Eagle Group, comme l’ajoute le quotidien sportif.

John Textor se mêlerait même de la gestion de l’effectif de l’Olympique Lyonnais et de l’utilisation des joueurs. Concernant le cas de Wilfried Zaha, qui est sur le point de partir à Charlotte, en MLS, John Textor aurait préféré le voir davantage sur le terrain, plutôt qu’en tribunes. Même chose pour Ernest Nuamah, puisque l’Américain aurait voulu qu’il soit mieux exposé afin de mieux le vendre lors du mercato hivernal. Des méthodes qui crispent en interne, alors que Pierre Sage devra sauver sa tête avant la fin de semaine.