Le Genoa et Patrick Vieira pourraient déjà se séparer de Mario Balotelli

Mario Balotelli (34 ans) pourrait déjà quitter le Genoa. Débarqué libre de tout contrat cet automne, l’attaquant italien peine à s’imposer au sein de l’écurie de Serie A, qui ne lui fait pas confiance, et souhaiterait déjà faire ses valises. Celui qui n’a disputé que six petits matches pour aucun but et aucune passe décisive sous le maillot génois pourrait prendre la direction du… Mexique.

Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, l’ancien buteur de l’Olympique de Marseille et de l’OGC Nice aurait des chances de rejoindre le club de Cruz Azul en Liga MX. Bouché par la concurrence d’un autre ancien Olympien, en la personne de Vitinha, l’Italien serait même déjà entré en négociations avec la formation mexicaine. Ces dernières avanceraient d’ailleurs dans la bonne direction et 'Super Mario’ se dirigerait déjà vers la sortie, seulement deux mois après son retour en Italie.