L'Olympique de Marseille dévoilé sa collection OM Africa pour la saison 2022-2023

Dans le cadre de son programme consacré aux supporters africains, l'Olympique de Marseille présente sa nouvelle capsule consacrée à l'Afrique pour la saison à venir.

Après avoir présenté son nouveau maillot domicile début juillet, l'Olympique de Marseille et son équipementier PUMA dévoilent la collection OM Africa pour la saison 2022-2023 afin de rendre hommage au Berceau de l'Humanité ainsi qu'aux joueurs africains qui ont fait les belles années de la formation phocéenne, de Didier Drogba (2003-2004) à Abédi Pelé (1987-1993) en passant par Souleymane Diawara (2009-2014).

«Un fort lien émotionnel et historique existe entre l’OM et l’Afrique grâce au passage de plusieurs anciens joueurs africains au club, mais aussi au travers de cette culture commune qui rassemble tous les Marseillais. (...) Chez moi, le soleil tape aussi fort qu’une frappe de Drogba. Le vent te laisse sur place comme un dribble de Pélé. On chante aussi fort qu’un tacle de Diawara. Ma culture est unique, AfricanOMarseillais.»

Une collection plus complète

Après avoir fédéré ses supporters africains la saison passée avec trois maillots aux couleurs du Maroc, le Sénégal et la Côte d’Ivoire, l'Olympique de Marseille récidive cet été mais avec une palette de couleurs commune aux tuniques. Si les motifs diffèrent (mosaïque, dégradés...), on retrouve toujours le trio rouge-jaune-vert, qu'on retrouve sur plusieurs drapeaux de nations africaines. Le bleu ciel traditionnel du club est également présent sur cette nouvelle collection.

Mais en plus des maillots à l'effigie d'OM Africa, un projet lancé l'an passé pour se rapprocher de ses supporters de l'autre côté de la Méditerranée, le club à l'étoile a également présenté un ensemble de survêtement avec le logo OM Africa présent sur la manche gauche du haut. A ceci s'ajoute une casquette tout en noir et un bob, orné des quatre couleurs des maillots. Ces deux couvre-chefs présentent aussi le symbole du programme dédié à l'Afrique.

