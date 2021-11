Le FIFA The Best 2021 dévoilé le 17 janvier 2022

Qui succèdera à Robert Lewandowski ? Lauréat du titre FIFA The Best en 2020, le buteur polonais du Bayern Munich, d’ailleurs candidat à sa propre succession, sera fixé le 17 janvier 2022.

La FIFA, depuis son siège à Zurich en Suisse, tiendra un gala au format virtuel pour récompenser le joueur de l’année écoulée et distribuer bien d’autres distinctions individuelles comme le Prix Puskas, récompensant le but de l'année. Les votes débuteront le 22 novembre et s’achèveront le 10 décembre. Pour rappel, les gagnants sont désignés par «les capitaines et des sélectionneurs ou sélectionneuses de toutes les équipes nationales de la planète, les suffrages en ligne des supporters, ainsi que les choix d'un panel de plus de 300 représentants des médias».