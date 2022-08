Serie A : la Juventus domine Sassuolo grâce à un Angel Di Maria déjà décisif

Il ne manquait plus qu’elle. Ce week-end, la Serie A faisait son grand retour. L’occasion pour l’AC Milan d’étrenner son titre de champion en titre avec une victoire 4 buts à 2 contre Udinese. Ce soir, la Juventus clôturait cette première levée avec la réception de Sassuolo. Un match que la Vieille Dame a rapidement tué. Fraichement arrivé dans le Piémont cet été, Angel Di Maria n’a pas mis longtemps avant de briller.

Titulaire, l’ancien Parisien a ouvert le score à la 26e minute avant le break signé Dusan Vlahovic sur penalty juste avant la mi-temps (43e). Au retour des vestiaires, les deux hommes se mettaient encore en évidence, ADM délivrant une passe décisive pour le 3-0 du Serbe (51e). La messe était dite. 3-0, score final. Au classement, les Bianconeri sont deuxièmes, juste derrière le Napoli. À noter que pour cette première journée, il n'y a eu aucun match nul. C'est la quatrième fois de toute l'histoire du championnat italien que cela se produit lors de la 1ère journée.

0 - For the fourth time in the Serie A history, the first matchday of a season has ended without even a draw; previously in 1933/34, in 1934/35 and in 1971/72. Unbalanced. pic.twitter.com/ZtiraBGKnO