Deportivo Alavés - FC Barcelone : les compositions sont là

La Liga s’achève aujourd’hui en ce qui concerne la cuvée 2019-2020. Dauphin du Real Madrid, le FC Barcelone va essayer de terminer l’exercice sur une bonne note. Pour cela, il faudra s’imposer contre un Deportivo Alavés qui se présente avec un 4-4-2 oú Roberto Jiménez est le dernier rempart. Il peut compter sur Martin Aguirregabiria, Victor Laguardia, Lisandro Magallan et Adrian Marin en défense. Le double pivot est composé de Manu Garcia et Victor Camarasa alors qu’Edgar Méndez et Oliver Burke officient dans les couloirs. En attaque, Joselu et Lucas Pérez sont associés.

La suite après cette publicité

De son côté, le FC Barcelone qui dispose de beaucoup d’absents s’articule dans un traditionnel 4-3-3. Neto prend place dans les buts derrière Sergi Roberto, Ronald Araujo, Clément Lenglet et Jordi Alba. Aligné en sentinelle, Sergio Busquets est accompagné par Arturo Vidal et Riqui Puig. Enfin la ligne offensive est constituée de Lionel Messi, Luis Suarez et Ansu Fati.

Les compositions :

Deportivo Alavés : Roberto - Martin, Laguardia, Magallan, Marin - Méndez, Garcia, Camarasa, Burke - Joselu, Perez

FC Barcelone : Neto - Roberto, Araujo, Lenglet, Alba - Vidal, Busquets, Puig - Messi, Suarez, Fati

Suivez la rencontre sur notre live commenté