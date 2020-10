Edinson Cavani à Manchester United, pire transfert du mercato

La suite après cette publicité

Le mercato a fermé ses portes mercredi soir. L'occasion pour The Athletic de tirer un bilan de cette fenêtre estivale, qui cette année s'est prolongée jusqu'en automne. Pour ce faire, le média britannique a posé 15 questions à 18 agents de football, toutes sous couvert d'anonymat, afin de les encourager à donner leur point de vue sur les mouvements des deux derniers mois. A la question "quel fut le pire transfert de ce mercato ?", 28 % des agents interrogés ont répondu Edinson Cavani à Manchester United. Donny van de Beek chez les Red Devils étant la deuxième réponse la plus donnée (11%).

«Est-ce une utilisation judicieuse du budget du club ? (Edinson Cavani a signé pour un an + une autre année en option et va percevoir 10 millions d'euros par saison) Est-ce que Man United va réaliser de grandes choses pendant son séjour ? Le mettre dans une équipe comme celle-là semble inutile,» répond un agent. Décrit comme un panic buy (achat compulsif réalisé en fin de mercato) par beaucoup, l'Uruguayen a recueilli plus de voix que n'importe qui d'autre (28 %). «Certaines des critiques concernant la décision de United de le signer étaient cinglantes,» explique le média. «Timing, agents, âge, salaire, un tout. On dirait qu'ils se sont juste dit : "putain on fait comment pour vendre des maillots dans le monde ?»*