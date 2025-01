Le départ de Marcus Rashford compliqué par Ruben Amorim

La scission entre Manchester United et Marcus Rashford est totale. Le joueur ne s’implique plus à l’entraînement, et n’attends plus qu’une porte de sortie quelque part pour relancer sa carrière, ce qui a le don d’énerver son coach, Ruben Amorim. Après la rencontre face à Fulham en Premier League ce dimanche, le manager a déclaré qu’il préférait faire jouer son entraîneur adjoint de 62 ans plutôt que Rashford.

Des déclarations qui ne vont pas aider au transfert de l’international anglais. En effet, outre manche, cette situation rappelle beaucoup la brouille entre Jadon Sancho et Erik Ten Hag il y a un an, qui avait grandement complexifié le départ en prêt de l’ailier vers Dortmund. Le BvB justement, ainsi que Barcelone sont en tête de file pour attirer Marcus Rashford dès cet hiver, mais son salaire exorbitant freine l’avancée des négociations entre les clubs, et les mancuniens craignent que les commentaires d’Amorim rendent encore plus difficile pour United de conclure un accord qui leur convienne.