Ligue 1 : l’OM est fixé sur la sanction de Leonardo Balerdi

Comme tous les mercredis soirs, la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel a donné son verdict sur les sanctions écopées par les joueurs et clubs de Ligue 1 et Ligue 2. Expulsé face à Strasbourg, le défenseur argentin de l’Olympique de Marseille Leonardo Balerdi a écopé de deux matches de suspension, et ne jouera donc pas à Reims puis à domicile face à Montpellier.

La suite après cette publicité

Sanctionné pour des banderoles injurieuses, le RC Lens devra payer une amende de 15 000€ d’amende dont 8 000€ avec sursis. Cette fois pour l’usage d’engins pyrotechniques, l’OGC Nice écope d’une fermeture de la partie basse de la tribune Populaire Sud de l’Allianz Riviera pour deux matches, tandis que le FC Nantes ne sera pas accompagné par ses supporters à l’extérieur durant ses deux prochains déplacements.

À lire

OM : le complexe du Vélodrome

Le communiqué complet de la LFP

Réunie le 15 mars 2023, la Commission de Discipline de la LFP a pris les décisions suivantes :

La suite après cette publicité

EXCLUSIONS

LIGUE 1 UBER EATS

Deux matchs fermes de suspension

Leonardo BALERDI (Olympique de Marseille)

Un match ferme suite à un troisième avertissement dans une période incluant 10 rencontres de compétition officielle (Ligue 1 Uber Eats, Coupe de France, Trophée des Champions) ou par révocation du sursis. La sanction prend effet à partir de mardi 21 mars 2023 à 0h00.

Alexander DJIKU (RC Strasbourg Alsace)

André GOMES (LOSC Lille)

Oumar GONZALEZ (AC Ajaccio)

LIGUE 2 BKT

Un match ferme de suspension et un match avec sursis

Matthias PHAETON (Grenoble Foot 38)

Un match ferme de suspension

Vincent PAJOT (FC Annecy)

Cheick Omar TRAORÉ (Dijon FCO)

Un match ferme suite à un troisième avertissement dans une période incluant 10 rencontres de compétition officielle (Ligue 2 BKT, Coupe de France, Trophée des Champions) ou par révocation du sursis. La sanction prend effet à partir de mardi 21 mars 2023 à 0h00.

Ismaïl AANEBA (FC Sochaux-Montbéliard)

Steeve BEUSNARD (Pau FC)

Yann BOÉ-KANE (Quevilly Rouen)

Bilal BOUTOBBA (Chamois Niortais FC)

Moussa DOUMBIA (FC Sochaux-Montbéliard)

Stephen QUEMPER (EA Guingamp)

Thomas MONCONDUIT (AS Saint-Étienne)

Arouna SANGANTE (Havre AC)

EXPRESSIONS VISUELLES CONSTATÉES

LIGUE 1 UBER EATS

26ème journée de Ligue 1 Uber Eats : RC Lens – LOSC Lille du 4 mars 2023

Comportement des supporters du RC Lens : banderoles à caractère injurieux et discriminatoire

La suite après cette publicité

15 000€ d’amende dont 8 000€ avec sursis.

POLICE DES TERRAINS

Usage d’engins pyrotechniques

LIGUE 1 UBER EATS

26ème journée de Ligue 1 Uber Eats : OGC Nice – AJ Auxerre du 3 mars 2023

La suite après cette publicité

Comportement des supporters de l’OGC Nice : usage d’engins pyrotechniques

20 000€ d’amende.

Fermeture pour deux matchs avec sursis de la partie basse de la tribune Populaire Sud de l’Allianz Riviera.

26ème journée de Ligue 1 Uber Eats : Paris Saint-Germain – FC Nantes du 4 mars 2023

Comportement des supporters du FC Nantes : usage d’engins pyrotechniques

Fermeture pour deux matchs fermes de l’espace visiteurs pour les prochains matchs disputés à l’extérieur par le FC Nantes.

La suite après cette publicité

La sanction prend effet à partir de mardi 21 mars 2023 à 0h00.

La prochaine réunion de la Commission de Discipline aura lieu le mercredi 22 mars 2023 à 18h.