PSG : Kylian Mbappé encore envoyé en vacances

Pendant que le PSG continue sa tournée de pré-saison (avec une défaite ce vendredi face à Cerezo Osaka), les lofteurs du club continuent de s’entraîner à Poissy. On y retrouve notamment Georginio Wijnaldum, Abdou Diallo, Julian Draxler ou encore Edouard Michut mais aussi et surtout… Kylian Mbappé. Et à en croire les informations de RMC Sport, cela ne va pas s’arranger.

En effet, le PSG a décidé de ne pas convoquer les joueurs ce week-end à Poissy pour les entraînements. Ils ont donc eu deux jours de repos supplémentaires et Mbappé en a rapidement profité pour prendre l’avion direction Monaco. Le Bondynois va donc savourer deux jours de vacances en plus alors que ses coéquipiers continuent de se préparer au Japon.

