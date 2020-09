FC Barcelone : Ronald Koeman s'est mis les tauliers dans la poche

Toute l'actualité du FC Barcelone tourne autour du feuilleton Lionel Messi, à tel point qu'on en oublierait presque qu'un nouvel entraîneur est arrivé en Catalogne cet été. Lundi, Ronald Koeman a dirigé sa première séance d'entraînement en tant qu'entraîneur du club dont il a défendu les couleurs au début des années 90. S'il a dû se passer de Lionel Messi, partant, et de Samuel Umtiti, sur lequel il ne compte pas, en plus de nombreux internationaux, il a déjà pu découvrir ses nouvelles troupes.

La suite après cette publicité

Et comme l'explique Mundo Deportivo, la méthode Koeman a déjà convaincu bon nombre de joueurs importants de l'équipe, alors que certains avaient forcément des appréhensions sur cette rentrée. Pas forcément à cause du Néerlandais, mais surtout à cause de l'humiliation vécue face au Bayern. Très vite, l'ancien défenseur et son staff se sont montrés convaincants, avec de nouvelles idées et de nouvelle méthodes de travail.

Gerard Piqué est sous le charme

Le courant serait ainsi bien passé entre les deux parties. Il faut dire que Koeman avait bien préparé le terrain en parlant individuellement à chaque joueur avant la reprise, et visiblement les propos qui ont été tenus lors de ces réunions se sont confirmés sur le pré du centre d'entraînement du Barça. Le changement par rapport à Quique Setién serait bel et bien visible. Le journal catalan explique notamment que Gerard Piqué aurait été conquis par son nouvel entraîneur, tout comme Jordi Alba et Sergi Roberto.

L'arrivées de jeunes, comme Ilaix Moriba (17 ans), dans le groupe ont également aidés à apporter un peu de bonheur et de joie au groupe, alors qu'Ousmane Dembélé déborderait d'énergie positive selon la publication ibérique. Koeman compterait d'ailleurs énormément sur lui et sur Ansu Fati pour son attaque. Les joueurs barcelonais sont prêts à se donner à fond pour que le plan de jeu de leur nouveau coach puisse être efficace. Le début d'un nouveau cycle...