USL Dunkerque : Harouna Sy a la cote en Ligue 1

À 24 ans, Harouna Sy a un parcours de footballeur bien atypique. Aujourd’hui, et ce depuis l’été dernier, le latéral gauche français évolue à l’USL Dunkerque après des passages manqués au Red Star ou encore au KSV Roeselare, en Belgique. Une arrivée dans le nord de la France qui l’a tout bonnement transcendé. Rapidement devenu indiscutable aux yeux de son entraîneur, le natif de Rouen a pris part à 13 des 14 journées disputées en Ligue 2 cette saison et a offert deux passes décisives à ses partenaires.

Des performances convaincantes qui ont, d’après les dires de L’Équipe, tapé dans l’œil de quelques formations de Ligue 1. Le quotidien français évoque les intérêts de Dijon et Strasbourg pour celui qui fait office de révélation en Ligue 2 cette saison. Le club nordiste, en proie à des difficultés financières, pourrait ainsi décider de se séparer de sa plus grosse valeur marchande. Le DFCO serait prêt à formuler une première offre, pendant que Saint-Étienne et Montpellier ont également un œil attentif sur la situation du joueur.