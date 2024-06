Droits TV : Jean-Michel Aulas tacle le président du HAC

Dans une longue interview accordée au quotidien L’Equipe, Jean-Michel Roussier, président du HAC, a confié son inquiétude concernant l’évolution des négociations liées aux droits TV. L’occasion notamment pour le dirigeant normand de fustiger l’attitude de Vincent Labrune et plus globalement la stratégie de la LFP, précisant à ce titre ne pas croire aux chiffres espérés pour une chaîne 100% L1.

Interrogé sur les courriers envoyés par les présidents de club aux sénateurs, Jean-Michel Aulas a, de son côté, adressé un tacle au boss des Ciel et Marine. «Les déclarations de Monsieur Roussier qui m’apparaissaient en désaccord avec la réalité et très intéressés par rapport à son club et aussi par rapport ses obligations antérieures avec Mediapro. A l’époque, il avait fait des estimations similaires à celle de la Ligue». Les deux Jean-Michel ne partiront certainement pas en vacances ensemble…