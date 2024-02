Union Berlin : Robin Gosens a été menacé de mort par un fan

L’été dernier, Robin Gosens optait pour un retour aux sources en s’engageant en faveur de l’Union Berlin après seulement un an et demi effectué à l’Inter Milan. Si le défenseur allemand s’attendait à vivre une sacrée épopée avec le club berlinois qui venait tout juste de créer la sensation en Bundesliga en se qualifiant pour la première fois de son histoire en Ligue des Champions, il a finalement traversé une première partie d’exercice plus que délicate, marqué par une position de premier non-relégable à la mi-saison.

Si les Hommes de Fer reprennent progressivement leur souffle depuis la reprise en janvier, ces derniers se retrouvent régulièrement ciblé par les critiques, allant parfois jusqu’à des menaces de mort. Dernièrement, c’est Robin Gosens qui en a fait les frais. «Après la victoire 1-0 contre Wolfsburg, je me suis arrêté avec des fans qui m’avaient demandé des photos et des autographes. L’un d’eux avait un visage familier. Quand je m’assois dans la voiture pendant quelques minutes pour rentrer chez moi, j’ai un déclic. C’est le même homme qui a souhaité ma mort après le match contre Mayence parce que j’ai apparemment fait une fausse grimace pendant les manifestations des supporters et que cela a été enregistré par les caméras de télévision», a indiqué l’international allemand via un post sur son compte Linkedin.