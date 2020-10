José Anigo mis en examen

Jeudi dernier, La Provence révélait la mise en garde à vue de Jose Anigo, ancien entraîneur (en 2002, 2004 et entre 2013 et 2014) et directeur sportif de l'Olympique de Marseille. L'actuel patron du recrutement de Nottingham avait été soupçonné d'avoir participé à « une association de malfaiteurs en vue de commettre un crime » et d'« extorsions en bande organisée », dans une affaire qui pourrait être liée avec le transfert de Lihadji à Lille.

Mais ce lundi matin, L'Équipe apporte de nouveaux éléments. Entendu par la police judiciaire de Marseille, l'homme de 59 ans a été libéré mais placé sous contrôle judiciaire après été mis en examen pour les chefs d'accusations cités précédemment.