Le rêve de Cristiano Ronaldo avec Al-Nassr

Pour Cristiano Ronaldo, le retour à la compétition se fera le 9 janvier prochain, date du prochain match d’Al-Nassr. En attendant, le Portugais profite de ces quelques jours de trêve pour réaliser quelques apparitions médiatiques, à l’image de sa sortie remarquée lors des Globe Soccer Awards. Cette fois-ci, l’ancienne gloire du Real Madrid a choisi de réaliser une interview pour la Saudi Pro League.

Alors que ces derniers jours, plusieurs rumeurs évoquaient un possible départ du célèbre numéro 7, le principal intéressé a tordu le cou à ces bruits de couloirs. Le vainqueur de l’Euro 2016 semble vouloir poursuivre son aventure avec Al-Nassr, et il a également révélé son objectif premier : «Je suis heureux d’être dans ce beau pays qu’est l’Arabie saoudite. La vie est belle. Le football pratiqué est bon aussi. Sur l’aspect collectif à Al-Nassr, on essaie de progresser. C’est dur de rivaliser avec Al-Hilal et Al-Ittihad. Mais on est toujours là. Le football, c’est comme ça : il y a des bons et des mauvais moments. Pour moi, le plus important, c’est de rester professionnel, respecter le club, mon contrat et espérer que les choses vont changer. Je rêve de remporter la Ligue des Champions asiatique avec Al-Nassr.»