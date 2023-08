Vidéo : l’élimination de la France à la Coupe du Monde fait exploser Twitter !

La suite après cette publicité

Après plus de 120 minutes de jeu sans un seul but, l’Australie et la France ont dû se départager lors d’une séance de tirs au but. Hervé Renard a tenté un coup de poker en faisant entrer Solène Durand, gardienne remplaçante, mais cela n’a pas été payant puisque les Françaises se sont inclinées après des ratés de Bacha, Perisset, Dali et Becho. Une nouvelle débâcle aux penaltys pour le football français qui fait parler sur Twitter.