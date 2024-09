Real Madrid : le coup de folie d’Endrick a bluffé tout le monde !

Pour le meilleur et pour le pire, le Real Madrid et Endrick se sont dit oui le 15 décembre 2022. Acheté pour 70 millions d’euros (bonus compris), le jeune crack auriverde a été envoyé en prêt à Palmeiras, le temps qu’il atteigne sa majorité. Ce qui est le cas depuis le 21 juillet. Il s’est alors envolé vers la capitale espagnole pour aller vivre son rêve. Présent lors de la tournée estivale aux Etats-Unis, l’attaquant n’a pas forcément été à son avantage. Ses premiers pas ont même été jugés inquiétants par les médias ibériques. Mais le footballeur né en 2006 s’est accroché, lui qui sait qu’il n’aura pas un rôle majeur à jouer dans les premiers temps.

Un but pour sa première en C1

Il est tout à fait conscient que les Merengues comptent sur Kylian Mbappé, ainsi que ses compatriotes Vinicius Jr et Rodrygo, qui l’ont aidé à s’intégrer. Pour le moment, il est donc apparu à 5 reprises toutes compétitions confondues, dont 4 fois en Liga (1 but) et 1 fois en Ligue des champions. Une compétition qu’il a découverte hier soir à l’occasion de la réception de Stuttgart (3-1). Sur le banc au coup d’envoi, Endrick est entré en jeu une dizaine de minutes. Un temps largement suffisant pour marquer son premier but en C1. Au culot, il a mené un contre de 60 mètres qu’il a fini par une frappe du gauche détournée par Nübel dans ses propres filets. Le jeune joueur, qui aurait pu servir Mbappé ou Vini Jr, a décidé d’y aller seul et ça a payé.

Après la rencontre, ses coéquipiers se sont d’ailleurs enflammés pour lui, à l’image de KM9. « Il marque le but. C’est le plus important. C’est un garçon de 18 ans, c’est difficile de venir en Europe et de jouer pour le Real Madrid… Il a eu une minute et il marque son but. C’est important.» Thibaut Courtois, lui, a blagué au sujet de l’international auriverde. « Il a montré sa personnalité en ne faisant pas la passe à Vinicius, ni à Mbappé. S’il rate, je le tue sur place par contre (rires). Mais il a la confiance pour tirer, et c’est un bon tireur, il est puissant. Il a beaucoup de qualité et il le démontre.» Carlo Ancelotti a également été bluffé par le prodige brésilien.

Le Real Madrid s’agenouille

«Il a des couilles. Parce que c’était un contre et qu’il a eu le courage de tirer (…) La meilleure solution était de profiter du trois contre un, mais il était convaincu. Il l’a très bien fait. C’était la solution la plus compliquée, mais elle a très bien fonctionné pour lui.» Rodrygo est aussi épaté : «Endrick est fou, il a fait quelque chose que personne ne ferait. Je suis très heureux pour lui, marquer en Ligue des Champions est spécial et il doit ressentir beaucoup de joie.» C’est effectivement le cas. Interrogé après le match, il a évoqué son coup de folie. «J’ai pensé que la meilleure option était de tirer au but… et ça a fait but.» De quoi séduire la presse ibérique.

Marca a écrit à son sujet : «l’attaquant brésilien a marqué 2 buts dans les 20 minutes qu’il a jouées jusqu’à présent (10 en Liga réparties sur quatre matchs et 10 en Ligue des Champions) (…) Il est le plus jeune footballeur de l’histoire du club blanc à marquer pour son premier match de Ligue des champions. Et cela semblait difficile à expliquer avec des mots, car personne au Santiago-Bernabéu ne parvenait à comprendre ce qui venait de se passer. Le plus touché a été Nübel, qui apparaîtra toujours sur la photo du but après avoir été surpris par l’action inattendue du n°16 (…à Un "fou" que le Bernabéu a célébré avec brio. Et on a toujours dit que tomber amoureux mène à la folie et Endrick, continue de faire tomber amoureux de lui les supporters du Real Madrid à pas de géant.» Après s’être marié cette semaine à sa compagne Gabriely Miranda, Endrick a célébré cela comme il se doit hier.