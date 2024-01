Liverpool : la folle stat de Jürgen Klopp

Jürgen Klopp va quitter Liverpool à l’issue de la saison en cours, sa neuvième sur le banc des Reds. Arrivé en 2015 pour redresser une équipe délabrée, il a plus que réussi sa mission, gagnant de multiples trophées majeurs, dont la Premier League et la Ligue des Champions. A date, Klopp a dirigé 466 matches, en a gagné 283, pour 105 nuls et 78 défaites.

Ce qui lui offre le statut d’entraîneur des Reds avec le plus haut pourcentage de victoires (à partir de 50 matches minimum), comme le rapporte Opta. En effet, il a remporté 60.7% des matches disputés par Liverpool.