PSG : le banni Kenny Nagera en met plein la vue au Luxembourg

Prédire que Kenny Nagera serait le lofteur le mieux loti, trois mois après son départ du PSG, aurait relevé de la prophétie. Indésirable dans son club formateur, qui l’avait envoyé au placard cet été aux côtés de Julian Draxler, Abdou Diallo ou encore Georginio Wijnaldum, le temps de trouver un nouveau projet (il a finalement résilié son contrat le 5 septembre), le jeune attaquant de 21 ans a finalement su se nourrir de cet affront pour rebondir. Arrivé libre chez le leader du championnat luxembourgeois Differdange courant du mois de septembre, le natif d’Argenteuil se refait aujourd’hui la cerise.

La suite après cette publicité

Titulaire habituel à la pointe de l’attaque de son club, parfois sur le côté, Nagera a déjà facturé 6 buts et 2 passes décisives en 11 rencontres. Une dynamique qui profite grandement à son club, peu habitué à jouer les premiers rôles (Differdange n’a encore jamais été champion du Luxembourg). En conférence de presse, son entraîneur Pedro Resende n’a d’ailleurs pas caché sa satisfaction vis-à-vis de son joueur ces dernières semaines : «il ne se comporte pas comme un ancien joueur du PSG. Il est bien intégré et travaille vraiment à fond pour être en forme le dimanche. Sa vitesse et sa capacité d’élimination sont de véritables armes», analyse le technicien portugais, qui l’a toujours aligné sur sa composition de départ depuis septembre.

À lire

Lille - PSG : les compositions probables

Ses échecs sont rangés dans la boîte à mauvais souvenirs

S’il trouve aujourd’hui le bon chemin au Luxembourg, Nagera avait pourtant vu son début de carrière prendre un mauvais pli. Cédé à Bastia lors de la saison 21/22, l’ex-Parisien était rapidement devenu indésirable (172 minutes de jeu en 6 mois), ce qui avait occasionné la rupture de son prêt. Il avait terminé la saison à Avranches, en National, sans jamais s’y imposer. L’an passé, il avait pu retrouver des couleurs avec la réserve de Lorient, en National 2 (8 buts et 2 passes décisives en 24 matches), avant de passer trois mois et demi sans compétition. Mais décisif toutes les 109 minutes avec son nouveau club cette saison, le joueur formé au PSG a su faire table rase du passé pour se relancer. Aux côtés d’autres francophones comme Moussa Suso (ex-Strasbourg), Guillaume Trani, passé par la Nike Academy et Endoume, le capitaine Geoffrey Franzoni, formé au FC Metz, et d’autres joueurs issus de divers centres de formation français, Nagera n’a pas eu besoin de beaucoup de temps pour se fondre dans la masse.

La suite après cette publicité

Dans un collectif qui tourne aussi bien, l’attaquant de 21 ans pourrait d’ailleurs vite se retrouver à jouer l’Europe. Pour rappel, le champion du Luxembourg bascule directement dans les tours de qualification pour la Ligue des Champions (Hesperange a été éliminé par Bratislava cette saison par exemple), tandis que les 2es et 3es sont eux reversés dans les tours préliminaires de Ligue Europa Conférence. Quoi qu’il en soit, ce passage au Luxembourg pourrait bien lui faire office de tremplin. La saison dernière, les performances de Rayan Philippe à Hesperange, joueur non-conservé par Dijon en 2021, avaient eu un écho retentissant en Europe. Au terme d’une saison achevée parmi les meilleurs buteurs du continent, le joueur de 23 ans avait vu une porte s’ouvrir en D2 allemande du côté de Braunschweig. Nagera a forcément été mis au fait.