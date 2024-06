Stuttgart : deux clubs de Ligue 1 sur la piste Silas Katompa Mvumpa

Cette saison, Stuttgart était l’autre révélation en Bundesliga, derrière le Bayer Leverkusen. Le club allemand a terminé deuxième du championnat, et s’est qualifié pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. Le collectif a primé, mais certaines individualités se sont illustrées, à l’image de Silas Katompa Mvumpa. Le joueur de 25 ans a inscrit cinq buts et délivré autant de passes décisives en 27 matchs de Bundesliga. Arrivé en 2019 en provenance du Paris FC, Silas pourrait revenir en France et été.

La suite après cette publicité

En effet, comme l’indique Bild, Auxerre et le RC Lens suivraient avec attention la piste de l’international congolais (16 sélections). Ce dernier est sous contrat jusqu’en 2026 avec Stuttgart, et le club ne serait pas contre une vente de leur attaquant, recruté pour 8 millions d’euros il y a cinq ans. À noter que Villarreal et Fulham sont également sur les rangs.