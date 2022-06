FC Barcelone : accord déjà bouclé avec le remplaçant de Frenkie de Jong

La suite après cette publicité

Plus on avance dans ce mercato estival, et plus l'avenir de Frenkie de Jong semble s'écrire loin du Camp Nou. Le milieu de terrain néerlandais est notamment convoité par Manchester United, avec un Erik ten Hag qui pousse fort pour l'avoir. Si les intentions initiales du joueur étaient de rester en Catalogne, la donne semble quelque peu avoir changé lors de ces derniers jours.

Quoiqu'il en soit, et même s'il n'a pas forcément été au niveau attendu pendant ces trois années passées à Barcelone, le joueur formé à l'Ajax sera une perte importante qu'il faudra couvrir. On parle beaucoup de Bernardo Silva (Manchester City) notamment, avec un Portugais particulièrement intéressé à l'idée de revêtir la tunique blaugrana, mais AS nous apprend que l'élu final sera un autre joueur.

Il n'attend plus que le coup de fil du Barça

Le journal indique qu'en coulisses, Carlos Soler se tient prêt. Un accord a déjà été trouvé avec l'international espagnol, autour d'un contrat de quatre saisons avec une année supplémentaire en option. Mais surtout, un accord existe désormais avec Valence pour un transfert pour la somme de 20 millions d'euros. Actuellement en vacances après avoir disputé la Ligue des Nations avec la Roja, le joueur de 25 ans attend le coup de fil définitif du Barça.

Xavi est particulièrement fan du joueur, qui a démarré deux des quatre matchs de la sélection espagnole lors de la dernière trêve, inscrivant un but face à la République Tchèque. Sa polyvalence et ses facilités pour se projeter vers l'avant et terminer les actions dans la surface sont précieuses et son profil différent de celui de Frenkie de Jong apporterait plus de solutions à l'équipe. Affaire à suivre...