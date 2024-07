Un ex du Bayern dénonce l’attitude honteuse de Cristiano Ronaldo face à la Slovénie

Hier soir, Cristiano Ronaldo a vécu une soirée particulièrement riche en émotions face à la Slovénie. Si le Portugal a fini par décrocher son billet pour les quarts de finale (il affrontera la France vendredi prochain, ndlr), CR7 s’est fait remarquer en fondant en larmes après avoir raté un penalty en toute fin de match. Et si certains pensaient voir un Ronaldo sensible, l’ancienne gloire du foot allemand Dietmar Hamann (50 ans) n’a pas mâché ses mots.

« À 39 ans, il joue 120 minutes, rate un penalty et je dois dire que j’ai cru à tous ceux qui disaient que "Ronaldo est devenu un joueur d’équipe parce qu’il a plus besoin de l’équipe qu’avant". J’ai cru à ces bêtises aussi, mais je pense que ce soir (hier), il a encore montré son vrai visage. Il rate le penalty, il pleure sur le terrain, il pleure à la mi-temps de la prolongation. Il y a un groupe de 26 joueurs, 20 membres du personnel, 30 000 ou 40 000 supporters, ce n’est pas vous qui êtes en cause. On essaie d’être objectif, mais j’encourageais la Slovénie parce que je trouvais la réaction (de CR7) honteuse, déplacée. Je n’avais jamais rien vu de tel, parce qu’une fois que vous montrez de l’émotion, une fois que vous êtes ému, c’est fini. À ce moment-là, l’entraîneur aurait dû dire : "Tu dois te retirer parce que tu n’es plus en état de jouer". Il faut lui reconnaître le mérite d’avoir tiré le premier penalty et il l’a bien tiré, c’était un très bon penalty, mais comme je l’ai dit, j’ai cru à toute cette histoire de 'Ronaldo est devenu un joueur d’équipe’, c’est complètement absurde. Il ne pense qu’à lui. Il marque le penalty et s’excuse auprès des supporters, il n’a pas besoin de s’excuser. Il débutera le prochain match, mais je ne vois pas d’autre résultat qu’une victoire de la France », a-t-il déclaré sur RTE.