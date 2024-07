Portugal - Slovénie : Cristiano Ronaldo se lâche après sa soirée complètement folle

Le Portugal a eu très chaud. En difficulté durant 90 minutes contre la Slovénie, Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers ont été contraints d’aller jusqu’à la séance de tirs au but pour se qualifier en quarts de finale de l’Euro 2024, face aux Bleus. Une qualification éprouvante et notamment pour la star portugaise, qui a fondu en larmes après un penalty qu’il a manqué devant Jan Oblak, le portier slovène. Un scénario dont le buteur d’Al Nassr se souviendra.

Le capitaine portugais s’est repris en transformant son tir au but, mais l’émotion était encore bien présente au coup de sifflet final. « La tristesse initiale et la joie finale, c’est ce que donne le football, des moments inexplicables, c’est ce qui se passe. J’aurais pu donner un avantage à la Seleção, je n’ai pas pu. Toute l’année, je n’ai pas raté un seul penalty et, quand j’en avais le plus besoin, Oblak l’a sauvé. C’est un sentiment de tristesse et de joie à la fois, mais le plus important, c’est la qualification, l’équipe l’a méritée », expliquait CR7, aux médias portugais.

«Sans aucun doute mon dernier Euro»

Avant de revenir sur la séquence du penalty raté, pendant la prolongation. «La Slovénie a passé presque tout son temps à défendre, félicitations à l’équipe, en particulier à notre gardien qui a réalisé trois bons arrêts. Même les gens les plus forts ont leurs jours, j’étais déprimé et j’étais triste parce que l’équipe en avait besoin. Je ne peux pas, j’en parlerai plus tard, je parlerai plus tard», a-t-il lâché, après la qualification.

Cristiano Ronaldo, maintenant qualifié, a assuré être prêt pour retrouver l’équipe de France en quarts de finale. « Nous allons avoir un match difficile contre la France et nous allons faire la guerre. Je n’ai jamais eu peur d’affronter les choses en face et abandonner est quelque chose qu’on n’entendra jamais associé à mon nom. C’est sans aucun doute mon dernier Euro », a confié l’Homme aux 130 buts en sélections. Rendez-vous vendredi, au Volksparkstadion (21 heures).