Coupe de France : Mauricio Pochettino va faire une très large revue d'effectif

La suite après cette publicité

C'est un match pas comme les autres qui attend le PSG ce dimanche en 32e de Coupe de France. Pour son entrée en lice dans la compétition, l'actuel leader du championnat se déplace à Valenciennes, non pas pour affronter la formation de Ligue 2 mais le petit club de l'Entente Feignies-Aulnoye, situé à quelques kilomètres de là. Les joueurs amateurs occupent pour le moment la 7e place (sur 14 équipes) en National 3. La fête sera sans doute très belle pour eux dans une rencontre qui devrait les marquer à vie.

En revanche, ils devront s'attendre à ne pas rencontrer toutes les stars qu'ils ont l'habitude de regarder à la télévision. En conférence de presse d'avant-match, Mauricio Pochettino a affirmé qu'il allait donner sa chance à quelques jeunes dans l'effectif, eux qui ne jouent quasiment jamais depuis le début de la saison. «C’est une bonne opportunité pour les jeunes d’être convoqués et de faire partie de ce match. On verra demain mais il pourrait y avoir quelques jeunes qui auront l’occasion de jouer », assure-t-il, lui qui n'a jamais vraiment favorisé l'éclosion des jeunes du centre avec son effectif pléthorique.

Une chance donnée aux jeunes

Certains ont même pris part aux entraînements cette semaine dans le but d'être convoqués pour ce 32e de finale. Mais ce n'est pas un cadeau tombé du ciel. Il faudra être bon. «La priorité, c’est de gagner. C’est toujours le cas ici, de réaliser des performances et de continuer à s’améliorer. Il y aura des jeunes qui feront partie de ce match-là. C’est important pour eux d’avoir cette opportunité et ça fait partie du projet », répète l'Argentin face à la presse, affirmant au passage que d'autres en manque de rythme seraient sans doute présent.

On pense notamment à Sergio Ramos, qui est enfin remis de ses douleurs musculaires. «Sergio, il s’est entraîné correctement ces derniers jours mais on verra s’il sera sur le banc ou s’il jouera.» Autour du défenseur espagnol, au minimum sur la feuille de match demain, et probablement d'El Chadaille Bitshiabu, on devrait donc retrouver quelques noms qu'on l'on retrouve habituellement chez les U19 comme Xavi Simons, dont l'avenir semble s'inscrire loin du PSG, ou encore Édouard Michut, lui aussi dans une situation d'inconfort.

Le calendrier de la Coupe de France