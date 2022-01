Nantes - Brest : les compositions officielles

En parallèle de ce dernier week-end de mercato hivernal, la Coupe de France reprend ses droits à partir de ce vendredi. Afin d'entamer les huitièmes de finale, le FC Nantes, vainqueur de Vitré au tour précédent (2-0), reçoit le Stade Brestois 29, qui avait lourdement éliminé les Girondins de Bordeaux (3-0). Mais pour atteindre les quarts de finale, Antoine Kombouaré devra faire sans Castelletto, Coulibaly et Simon, toujours à la Coupe d'Afrique des Nations.

Nantes va donc évoluer en 5-3-2 avec la présence de Descamps dans les buts et un trio Chirivella, Pereira de Sa et Coco au milieu de terrain. Kolo Muani et Blas occuperont la pointe de l'attaque. De son côté, Brest devra faire sans Lasne, Del Castillo et Faivre, blessés. Michel Der Zakarian a donc opté pour un 4-4-2 avec Agoumé, Belkebla au milieu de terrain, alors que Le Douaron et Honorat occuperont les ailes. Devant Cardona a été aligné avec Satriano, la nouvelle recrue fraîchement arrivée de l'Inter Milan. La rencontre sera à suivre en direct commenté sur notre site.

La composition des équipes :

'Nantes : Descamps - Merlin, Pallois, Girotto, Appiah, Corchia - Chirivella, Pereira de Sa, Coco - Kolo Muani, Blas

Brest : Larsonneur - Duverne, Chardonnet, Hérelle, Brassier - Honorat, Agoumé, Belkebla, Le Douaron - Cardona, Satriano'