FC Barcelone : Riqui Puig invité à partir par Ronald Koeman !

Le moins que l'on puisse dire, c'est que le FC Barcelone vit un été agité. Avec les départs d'Éric Abidal et Quique Setien, l'arrivée sur le banc de Ronaldo Koeman et les mouvements du mercato, les dirigeants blaugranas ont du boulot, sans oublier le feuilleton Lionel Messi qui a finalement pris fin puisque l'Argentin va rester cette saison.

Alors que l'entraîneur néerlandais attend encore quelques recrues, l'actualité concerne un peu plus les futurs départs, notamment ceux d'Arturo Vidal et Luis Suarez. Mais le quart de finaliste de la dernière édition de la Ligue des Champions (élimination contre le Bayern Munich, 2-8) va avoir un autre dossier inattendu à gérer dans les prochains jours.

Ce samedi midi, la radio catalane RAC1 avance en effet que Ronaldo Koeman a pris une décision forte pour Riqui Puig. L'ancien sélectionneur des Pays-Bas a tout simplement expliqué à la pépite du Barça qu'il ne comptait pas sur lui cette saison ! Une décision surprise concernant le joueur de 21 ans, auteur de treize apparitions en Liga la saison passée et de performances intéressantes, notamment lors du retour des compétitions en juin.

Alors que le Barça doit défier Elche ce samedi soir pour le Trophée Joan Gamper, Ronald Koeman avait pris la décision de ne pas convoquer Riqui Puig. Ce dernier a d'ailleurs été invité par son entraîneur à se trouver une porte de sortie, toujours selon le média espagnol. La révolution n'est donc pas terminée en Catalogne.

❗️ NOTÍCIA @EsportsRAC1 🎙️ @gerardromero



Ronald Koeman ha comunicat a Riqui Puig que no compta amb ell per aquesta temporada.



👉 El migcampista s'ha quedat fora de la llista de convocats per disputar el Trofeu Joan Gamper#frac1 pic.twitter.com/CvufNFhvJL